ZDF Zoom: Psyche in Not – das lange Warten auf eine Therapie

Oberteuringen (kobinet) "Psyche in Not: Das lange Warten auf eine Therapie", so lautet der Titel der heute am 7. April von 22:45 bis 23:15 Uhr ausgestrahlten Sendung des Magazins ZDF Zoom, auf die Thomas Schalski von der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) Bodensee hinweist, die am Dreh es Berichtes beteiligt war.

Im Januar 2021 bekam der Leiter der EUTB Bodensee, Thomas Schalski einen Besuch vom ZDF Zoom Team. Das Fernsehteam recherchierte zum Thema Psychotherapie. Gedreht wurde rund um den Haldenberg in Friedrichshafen/Ailingen. Thema der Dokumentation ist die Schwierigkeit für Menschen mit Behinderung einen Psychotherapieplatz zu bekommen. EUTB Leiter Thomas Schalski berichtet als Betroffener über seine Erfahrungen, einen Therapieplatz zu finden. Dabei wird auch über die Arbeit der EUTB Bodenseekreis berichtet, wie es in einer Presseinformation des Verein Bürger für Bürger Oberteuringen heißt, der Träger der EUTB Bodensee ist.

"Immer mehr Menschen suchen Hilfe wegen psychischer Probleme. Doch oft müssen sie lange auf einen Therapieplatz warten. Es fehlten Kassensitze für Psychotherapeuten, klagen deren Vertreter", heißt es in der Ankündigung des ZDF für die Sendung.

Link zu weiteren Informationen zur ZDF Zoom Sendung