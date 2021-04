Jürgen Dusel im Podcast All Inclusive: Demokratie braucht Inklusion

Berlin (kobinet) Im aktuellen Podcast der Aktion Mensch "All Inclusive" spricht der Behindertenbeauftrage der Bundesregierung Jürgen Dusel mit Moderatorin Ninia "LaGrande“ Binias über Demokratie und Inklusion und verrät exklusiv, was er in seiner Amtszeit bis Ende des Jahres noch plant. Zudem beantwortet Jürgen Dusel persönliche Fragen über seine Erfahrungen als Mensch mit Sehbehinderung und gibt Einblicke, wie man eigentlich Bundesbehindertenbeauftragter wird. Nicht zuletzt sprechen die beiden über die Missstände des ersten Arbeitsmarkts und darüber, wie Menschen mit Behinderung hier bessere Chancen bekommen können.

Jürgen Dusel erzählt im Podcast u.a. auch, warum ein inklusiver Arbeitsmarkt (seiner Meinung nach) nur geschaffen werden kann, wenn Inklusion bereits im Kindesalter beginnt und warum Deutschland zwar innovationsfähig, aber (momentan) nicht innovativ ist, heißt es u.a. in der Ankündigung der Aktion Mensch für den Podcast.

