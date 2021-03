Neue Broschüre: Was Sie über die Triage wissen müssen

Berlin (kobinet) Im Rahmen der Corona-Pandemie wird vor der Überlastung unseres Gesundheits-Systems gewarnt, wenn nicht mehr alle Menschen behandelt werden können. Für diese schreckliche Situation ist im Frühjahr 2020 ein neuer Begriff aufgetaucht: Triage! Bisher diskutieren aber nur wenige Fachleute über dieses schwierige Thema. Damit aber alle mitreden können, hat das NETZWERK ARTIKEL 3 eine digitale Broschüre in verständlicher Sprache geschrieben, die nun veröffentlicht und auf der Internetseite des Netzwerks eingestellt wurde. Der Titel lautet: "Was Sie über die Triage wissen müssen: Ein schwieriges Thema - verständlich erklärt"

In insgesamt 12 kleinen, illustrierten Abschnitten wird erklärt, was Triage für Menschen mit Behinderungen bedeutet. Der Text stammt von H.- Günter Heiden. Die Illustrationen dazu hat Marleen Soetandi gezeichnet, wie es in der Ankündigung heißt.

Link zur Broschüre "Was Sie über die Triage wissen müssen"