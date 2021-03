Erfurt (kobinet) Die LIGA Selbstvertretung Thüringen lädt am 29. März von 14:00 bis 16:30 Uhr zu einer Online-Diskussion zur Inklusion in Bildungsprozessen ein.

"Bildung begleitet uns von frühester Kindheit an. Ein Leben lang. Aber wie nehmen wir als Menschen mit Behinderung die Praxis wahr? Ob als Lernende*r oder Lehrende*r: Wo gibt es Hürden, wo gibt es Erfolge? Wie stellen sich Experten inklusive Bildung vor? Wie kann das im Alltag gelingen? Und wie sehen Sie Ihre Chancen auf inklusive Bildung verwirklicht? Erhalten Sie Einblicke in dieses Thema! Und kommen Sie mit uns ins Gespräch! Wir freuen uns auf Sie", heißt es in der Veranstaltungsankündiugng auf der Internetseite der LIGA Selbstvertretung Thüringen.

Link zu weiteren Infos und zur Anmeldung auf der Internetseite der LIGA Selbstvertretung Thüringen