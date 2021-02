Seltene Erkrankungen im Blickfeld

BERLIN (kobinet) Morgen am 28. Februar ist der diesjährige "Tag der Seltenen Erkrankungen", welcer auch in diesem Jahr wieder von der Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen (ACHSE) koordniert wird. Dieser weltweite Aktionstag macht seit 2008 zu Recht auf die sogenannten ,Waisenkinder der Medizin ' aufmerksam und muss in diesem Jahr als online-Aktionstag stattfinden.

Alle, die sich mit Veranstaltungen, Austausche oder Videokonferenzen an den Aktionen beteiligen möchten, können sich dazu auf der ACHSE-Aktionswebsite vernetzen-