Mitmachen beim bayerischen Ideenwettbewerb b.digital

München (kobinet) Der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, Holger Kiesel, wirbt für die Teilnahme am Ideenwettbewerb "b.digital“. Mit dem Digitalpreis zeichnet das Bayerische Digitalministerium die kreativsten und smartesten Projekte und Ideen für eine bessere digitale Teilhabe im Freistaat aus. Bewerbungsfrist ist der 28. Februar 2021.

Das können so unterschiedliche Projekte sein wie Computersprechstunden für Senioren, die Vorlese-App für Menschen mit Sehbehinderung oder barrierefreie Webangebote. Holger Kiesel, der in der Jury für den Digitalpreis sitzt, erklärte: "Damit wir gemeinsam digitale Teilhabe optimal umsetzten können, damit wir die Chancen der Digitalisierung gerade für Menschen mit Behinderung gezielt nutzen können, damit ALLE Teil der digitalen Zukunft sein können, brau-chen wir so viele kreative und innovative Ideen wie möglich! Jede(r) kann etwas beitragen!“

Die Zeit für eine Teilnahme drängt allerdings: Bewerbungsschluss ist bereits am 28. Februar 2021. Mitmachen können alle, deren Projekt zum Motto "di-gitale Teilhabe“ passt. Voraussetzung ist ein Wohnsitz in Bayern. Auch ehrenamtliche Gruppen, Vereine und kleine sowie mittlere Unternehmen mit Sitz in Bayern können sich bewerben. Die Auswahl der Siegerprojekte erfolgt über ein Internet-Voting und eine Jury, der neben Holger Kiesel auch Digitalministerin Judith Gerlach, und Ex-Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch angehören. Der Digitalpreis "b.digital“ soll im Rahmen einer Feier von Staatsministerin Gerlach und den anderen Jurymitgliedern ausgehändigt werden.

Link zu weiteren Informationen zur Teilnahme am Digitalpreis "b.digital“