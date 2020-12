Poster der Woche: Die Kälte

Bremen (kobinet) "Ein junger, schwarzer Mann geht nach rechts aus dem Bild heraus. Er blickt traurig in die Kamera und zeigt in Richtung der Betrachtenden. Im Hintergrund ein breiter Fußweg im städtischen Bereich. Die Atmosphäre des Bildes ist kalt, bläulich." So beschreibt Kassandra Ruhm ihr 50. Poster der Woche aus ihrer Reihe "bunt ist schöner" - eine Poster-Serie über Vielfalt und Inklusion, die sich für Respekt vor unterschiedlichen Lebensweisen einsetzt.

Sein Text, der perspektivisch auf den Fußweg geschrieben steht lautet: "Wenn ich in den Bus steige, sich die anderen abwenden und nicht neben mir sitzen wollen, wird die Kälte übermächtig." Zur Person schreibt Kassandra Ruhm: "Bakary Dibba, vor politischer Verfolgung geflüchtet, hier sein Brief: poster.kassandra-ruhm.de Ein QR-Code führt direkt zur Seite mit seinem Brief: http://kassandra.erinatranslations.de/content/posterbunt/posterbunt50.html

Link zur gesamten Posterreihe von Kassandra Ruhm mit den Hinweisen zur Nutzung der Bilder und der Ausstellung

Link zur Facebookseite von Kassandra Ruhm