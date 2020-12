AG Selbst Aktiv der SPD erklärt: Forderungen fortführen

BERLIN (kobinet) Der internationale Tag der Menschen mit Behinderung steht, wie die AG Selbst Aktiv der SPD betont, unter dem Motto: „Besser zurückbauen: hin zu einer integrativen, zugänglichen und nachhaltigen Welt nach COVID-19 durch, für und mit Menschen mit Behinderungen“. Der Bundesvorsitzende der AG Selbst Aktiv der SPD, Karl Finke erklärt unter diesem Blickwinkel: „Wir sehen auch nach wie vor, das Dinge, die schon lange selbstverständlich schienen, immer wieder neu erkämpft werden müssen. So auch nach der dann hoffentlich bald überstandenen Pandemie. Die Zeit der Einschränkungen hat gezeigt, wo es noch klemmt.“

In dem Zusammenhang verweist Karl Finke auf die Aufabe, das Barrierefreiheitsgesetz zur Umsetzung des EAA zu bringen. Es ist nach seinen Worten eine große Chance, das Thema Barrierefreiheit endlich gesetzlich besser zu verankern. Vor allem gilt es, wie Karl Finke betont, dafür zu kämpfen, dass die Barrierefreiheit von Dienstleistungen und Produkten endlich umfassend geregelt wird.

Wichtig ist aus Sicht der AG Selbst Aktiv nun jedoch, dass es im ersten Schritt überhaupt gelingt, dass das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode bis zur Sommerpause 2021 verabschiedet wird.

„Wir werden unsere behindertenpolitischen Forderungen, wie z.B. barrierefreie Kommunikation, auch inhaltsstark in das Debattencamp der SPD am 12.12.20 einbringen, damit unsere Forderungen Eingang in unser Bundestagswahlprogramm 2021 finden“, betonte Karl Finke zum Abschluss.