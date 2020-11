Hessen fördert Ausbau weiterer barrierefreier Haltestellen

Kassel (kobinet) Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) muss in Deutschland bis zum 1. Januar 2022 vollständig barrierefrei nutzbar sein. Um diese gesetzliche Vorgabe zu erreichen, ist noch sehr viel zu tun. Das Land Hessen hat nun der Kasseler Verkehrsgesellschaft über 700.000 Euro an Fördermitteln bewilligt, um ab Februar 2021 fünf weitere Bushaltestellen in Kassel barrierefrei umzubauen. Dies teilte die Kasseler Landtagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen, Karin Müller, den kobinet-nachrichten mit.

"Barrierefreiheit gilt nicht nur für mobilitätseingeschränkte Bürgerinnen und Bürger, sondern muss für alle Nutzergruppen angeboten werden, auch für temporär mobilitätseingeschränkte Personen, wie Familien mit Kinderwagen, Seniorinnen und Senioren oder Personen mit großem Gepäck– eben Zugänglichkeit für alle Fahrgäste“, betont die Kasseler Landtagabgeordnete Karin Müller. Ab Februar 2021 sollen voraussichtlich die Arbeiten zum barrierefreien Ausbau an den Haltestellen Nürnberger Straße, Breslauer Straße, Liegnitzer Straße und Dessenborn sowie Dahlheimer Weg beginnen. Möglich macht dies eine Förderung des Landes Hessen von über 700.000 Euro. Künftig soll ein nahezu stufenloser Einstieg in die Niederflurbusse ermöglicht werden, zudem werden taktile Leitelemente im Bodenbelag sehbehinderten Fahrgästen die Orientierung erleichtern. "Ein barrierefrei nutzbarer ÖPNV verbessert die Lebensbedingungen für alle Menschen und ist die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben.“

Die Barrierefreiheit im ÖPNV in Deutschland muss bis zum 1.1.2022 vollständig erreicht sein. Dies betrifft die Infrastruktur (zum Beispiel Haltestellen), Fahrzeuge (also Busse und Bahnen) und die Information (zum Beispiel an Haltestellen oder Durchsagen im Fahrzeug).