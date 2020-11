Podcast All inclusive mit Raul Krauthausen

Bonn (kobinet) Diese Woche ist beim Podcast All inclusive der Aktion Mensch der Aktivist Raul Krauthausen zu Gast. Dabei geht es um die mangelhafte Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt.

"Menschen mit Behinderung stehen in Sachen Zugang zum Arbeitsmarkt vor besonderen Herausforderungen. Behindertenwerkstätten, die einst als inklusives Instrument für den Arbeitsmarkt gedacht waren, haben sich heute verselbstständigt und bilden eher eine Parallelwirtschaft, als Menschen mit Behinderung den Zugang zum sogenannten ersten Arbeitsmarkt zu erleichtern. Gründer und Aktivist Raul Krauthausen spricht in der neuen Folge "All Inclusive" darüber, was in unserem Arbeitsmarkt alles falsch läuft – und was wir tun müssen, um mehr Chancengleichheit gewährleisten zu können", heißt es in der Ankündigung der Aktion Mensch für den Podcast.

Link zum Podcast mit Raul Krauthausen