Poster der Woche: Depressionen und andere nicht sichtbare Einschränkungen

Bremen (kobinet) "Foto eines schönen Gartens, das jedoch vergraut und abgedunkelt ist, vor allem von den Seiten her, was einen leichten Tunnelblick erzeugt. Unten rechts ist in einem kleinen Kästchen zu sehen, wie der Garten eigentlich aussah, farbenprächtig mitten im Sommer und im Sonnenschein." So beschreibt Kassandra Ruhm ihr 42. Poster der Woche aus ihrer Reihe "bunt ist schöner" - eine Poster-Serie über Vielfalt und Inklusion, die sich für Respekt vor unterschiedlichen Lebensweisen einsetzt.

Über diesem kleinen Kästchen steht in kleiner Schrift: "Sicht von außen." In großer, weißer Schrift steht über dem düsteren Bild die Aussage: "Stell Dich nicht so an!" Darunter die Erwiderung: "Von außen sieht man das Wesentliche oft nicht." Als Fußzeile: "Bitte Respekt gegenüber Menschen mit Depressionen oder anderen nicht sichtbaren Einschränkungen zeigen. Danke."

Link zur gesamten Posterreihe von Kassandra Ruhm mit den Hinweisen zur Nutzung der Bilder und der Ausstellung

Link zur Facebookseite von Kassandra Ruhm