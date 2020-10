Linke mahnt, Fehler nicht zu wiederholen

BERLIN (kobinet) Der Abgeordneter und Sprecher für Inklusion und Teilhabe der Bundestagsfraktion DIE LINKE Sören Pellmann macht in einer Erklärung darauf aufmerksam, dass beim Lockdown im Frühjahr die Gruppe von Menschen mit Behinderungen sowie mit Pflegebedarf den Einschränkungen oft rat- und hilflos gegenüber standen. Häufig führte damals die Isolation in Einrichtungen der Behindertenhilfe und in Pflegeheimen zu einer starken Einsamkeit der Betroffenen. Sören Pellmann mahnt, diese Fehler nicht zu wiederholen.

„Mit der Intensivierung der Testung dieser Bevölkerungsgruppe und weitergehenden Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel, die Versorgung mit FFP2-Masken, soll insbesondere in Einrichtungen der Pflege und Behindertenhilfe ein weiterhin strukturierter Alltag ermöglicht werden. Diese Maßnahmen müssen nun auch umgesetzt und ausreichend finanziert sowie Besuche ermöglicht werden. Ebenso muss das System der ambulanten Unterstützung erhalten bleiben und ausgebaut werden sowie dafür kurzfristig zusätzliche Mittel zur Unterstützung zugewiesen erhalten. Es müssen kreative Lösungen zum Schutz von und zur Vermeidung von Isolation für Menschen mit Behinderungen, mit chronischen Erkrankungen und mit pflegebedarf vereinbart werden", stellt Pellmann dazu in diesem Zusammenhang fest.