Diskussion zu rheinland-pfälzischem Landesantidiskriminierungsgesetz

Mainz (kobinet) Das Netzwerk diskriminierungsfreies Rheinland-Pfalz lädt zu einer Online-Podiumsdiskussion mit Vertreter*innen / Spitzenkandidat*innen zur Landtagswahl 2021 mit dem Titel "Ein Landesantidiskriminierungsgesetz für Rheinland-Pfalz!" ein. Die Zoom-Veranstaltung findet am Montag, den 2. November von 19.30 Uhr bis 21:30 Uhr statt, wie das Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen (ZsL) Mainz mitteilt.

"Die Veranstaltung richtet sich an Akteur*innen im Handlungsfeld 'Gleichstellung und Antidiskriminierung', Vertreter*innen von sozialen und politischen Organisationen sowie weitere Interessierte. Gemeinsam wollen wir erörtern, welche Lücken es noch im Diskriminierungsschutz in Rheinland-Pfalz zu schließen gilt und wie ein Landesantidiskriminierungsgesetz hierbei helfen kann", heißt es in der Ankündigung für die Online-Veranstaltung.

