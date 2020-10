Bonn (kobinet) Viele Menschen blicken am 3. November nicht nur auf die US-Präsidentschaftswahlen, sondern auch auf die Sonderverlosung der Aktion Mensch, bei der zusätzlich 40 Millionen Euro ausgeschüttet werden sollen. 20 Menschen werden dabei exakt um 1 Million Euro reicher werden und 12.500 zusätzliche Einzelgewinne werden ausgeschüttet, heißt es vonseiten der Aktion Mensch mit dem Hinweis, dass das Glücks-Los noch erworben werden kann.

Die Aktion Mensch hat sich dieses Jahr u.a. dadurch ausgezeichnet, dass sie sehr schnell auf die Corona-Pandemie reagiert und spezielle Förderprogramme zur Unterstützung in der Pandemie aufgelegt hat. In kürzester Zeit konnten 1.400 Anträge mit knapp 40 Millionen Euro bewilligt werden. "Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass wir im Jahr 2020 das höchste Fördervolumen in der Geschichte der Aktion Mensch erreichen werden", heißt es auf der Internetseite der Aktion Mensch.

