ISL heute im ARD Morgenmagazin

Würzburg (kobinet) Anlässlich des 30jährigen Jubiläums der Gründung der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) berichtet das ARD Morgenmagazin heute am 26. Oktober über Aktivitäten der Selbstvertretungsorganisation aus Würzburg. Darauf hat Michael Gerr von Selbstbestimmt Leben Würzburg (WüSL) hingewiesen, wo der Bau einer Legorampe vom ARD Morgenmagazin begleitet wurde.

"Seit 30 Jahren setzt sich die 'Interessensvertretung selbstbestimmt Leben in Deutschland' für Menschen mit Behinderung ein. Die Gründungsmitglieder sind alle selbst gehandicapt und wollen dennoch – soweit wie möglich – ein selbstständiges Leben führen. Das scheitert manchmal an so banalen Dingen wie fehlenden Rampen für RollstuhlfahrerInnen", heißt es in der Ankündigung des Sendebeitrags.

Link zu weiteren Infos des ARD Morgenmagazin