Bonn (kobinet) "Digitale und barrierefreie Unternehmen kommen erfolgreicher durch die Krise", so lautet der Titel eines Online-Seminars, das die Aktion Mensch am 18. November von 10:00 bis 11:00 Uhr durchführt.

"Viele Unternehmen sind über die Möglichkeiten barrierefreie digitale Arbeitsplätze einzurichten unzureichend informiert und überschätzen tendenziell den damit verbundenen Aufwand. Angesichts der Pandemie ändern sich die Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze. So finden eine zunehmende Digitalisierung und Flexibilisierung von Arbeitsplätzen statt. Es ist davon auszugehen, dass auch barrierefreie Arbeitsplätze in diese Entwicklung einbezogen sind und sich daraus neue Perspektiven ergeben", heißt es in der Ankündigung der Aktion Mensch für die Veranstaltung.

Link zu weiteren Information und zur Registrierung