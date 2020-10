Online-Grünschnack zur Inklusion und Teilhabe

Bargteheide (kobinet) Unter dem Motto "Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen findet am 24. Oktober ab 18:00 Uhr ein Grünschnack per Video-Konferenz statt. Darauf hat Andreas Reigbert, der in Bargteheide die Kontaktstelle des Bundesverbands Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK) leitet, hingewiesen.

"Für Menschen mit einer Behinderung hat sich in den letzten Jahren einiges verbessert. Trotzdem haben die Betroffenen im Alltag noch immer mit einer Vielzahl von Hindernissen zu tun, die ihnen das Leben unnötig erschweren", heißt es in der Ankündigung. Zur Situation von behinderten Menschen veranstalten die Bargteheider Grünen am 24. Oktober einen Grünschnack. Damit trotz der Pandemie alle Interessierten teilnehmen können, findet das Treffen als Vidoeo-Konferenz statt. Als Experten nehmen teil: Nils Bollenbach, Andreas Reigert und Marret Bohn.

"Der erst 19-jährige Bargteheider Nils Bollenbach bereitet sich darauf vor, bei den Wahlen 2021 für den Bundestag zu kandidieren. Vielen Bargteheider*innen ist er als Grüner und als Organisator der Stormarner Fridays-for-Future-Bewegung bekannt. Das Thema Inklusion liegt ihm am Herzen, weil er als Asperger-Autist selbst von einer Behinderung betroffen ist. Weitere Themen, für die er in der Bundespolitik aktiv werden will: Der Klimawandel und die Verkehrswende. Von diesen Veränderungen werden Menschen mit Behinderungen besonders betroffen sein. Andreas Reigbert, Jahrgang 1961, ist Diplom-Politologe, arbeitete als Referent in verschiedenen Behörden, unter anderem im Bundeskanzleramt. In Bargteheide leitet der Rollstuhlfahrer ehrenamtlich die Kontaktstelle des Bundesverbandes Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK). Teilhabe ist ihm ein sehr wichtiges Anliegen, denn: “Alles wirkliche Leben ist Begegnung!” (Martin Buber). Marret Bohn, Jahrgang 1964, ist Landtagsabgeordnete und parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen in Kiel. Als Sprecherin ihrer Fraktion für Gesundheit und Soziales sind Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ständige Themen ihrer politischen Arbeit", heißt es zu den Referent*innen.

In dem Grünschnack geht es um die möglichen Auswirkungen des Klimawandels und der Verkehrswende auf die Situation von Behinderten, auch um Inklusion in der Schule oder auf dem Arbeitsmarkt. Es ist eine offene Runde, in der, wie üblich, jeder alles fragen kann.

Die Video-Konferenz beginnt am 24.10. um 18:00 Uhr. Zur Teilnahme braucht man lediglich ein internetfähiges Endgerät (Computer, Laptop, Smartphone) mit WebCam und Mikrofon.

Die Zugangsdaten zu dem Zoom-Meeting am 24.10.:

https://us02web.zoom.us/j/84737492553?pwd=TlBoZDkxNmNYSHcrZW5KSjQrZERQdz09

Meeting-ID: 847 3749 2553

Kenncode: 978462

Schnelleinwahl mobil

+496971049922,,84737492553#,,,,,,0#,,978462# Deutschland

+493056795800,,84737492553#,,,,,,0#,,978462# Deutschland