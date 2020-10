Nächster ABiD-Verbandstag „in echt“ und online

BERLIN (kobinet) Der Verbandstag des Allgemeiner Behindertenverband in Deutschland "Für Selbstbestimmung und Würde" (ABiD) soll Ende November 2020 erstmalig als hybride Veranstaltung in Berlin stattfinden. Für die Delegierten besteht damit die Möglichkeit, entweder bei Beachtung aller coronabedingten Hygieneregeln persönlich am Verbandstag teilzunehmen oder dies online per Videokonferenz zu tun.

Die Wahlen für den Vorstand und der Kassenprüfer dieses Verbandes werden mittels Briefwahl durchgeführt. Alle weiteren Details erfahren die Delegierten aus der Einladung, welche von der Startseite des ABiD herunter zu laden ist.