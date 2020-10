Ton-, Sprech-, Seh-, Gebärdenstücke: beHindert & verRückt

Hamburg (kobinet) "Was für eine Person stärkend und wichtig ist, ist für eine andere Person Teil von Diskriminierung,“ heißt es im Vorwort von Eliah Lüthi in dem vor Kurzem erschienenen Buch „beHindert & verRückt“. Es entstand in der Nachfolge der gleichnamigen Berliner "pride parade“. Christian Mürner hat für die kobinet-nachrichten die folgende Rezension zu dem Buch verfasst.

Rezension von Christian Mürner

"Was für eine Person stärkend und wichtig ist, ist für eine andere Person Teil von Diskriminierung,“ heißt es im Vorwort von Eliah Lüthi in dem vor Kurzem erschienenen Buch „beHindert & verRückt“. Es entstand in der Nachfolge der gleichnamigen Berliner "pride parade“.

Die im Vorwortsatz genannte Differenziertheit setzt sich in der phänomenalen Diversität der über 40 Beiträge fort. Inhaltlich finden sich vielschichtige Anregungen aufgrund eigenständiger Positionen. Von der Buchgestaltung und dem Schriftbild her ergeben sich kreative Sprachspiele. Sie erfassen nicht allein die verbale Version, miteinbezogen werden Bilder, Geräusche, und Gebärden. (siehe: http://bidok.uibk.ac.at/projekte/worte-gebaerden-bilder-finden.html)

Z.B. stellt Siegfried Saerberg Herrn Sehlos vor in einem Tonstück – rasseln, knirschen, lachen, rauschen – "Das Los des Sehens ist nämlich in der Weise auf ihn gefallen, dass er es los ist.“ – tropfen, schmatzen, klirren, knarzen. Das Sprechstück von Lahya Aukongo beginnt mit der Zeile: "Ich existiere nicht, damit du dich am Ende gut fühlst“. Die Bilder von Christine Riegler zum "Selbst Sein“ und "Für Sich Sein“ und die "Ohne Titel“ von Karin Flatz setzen neben den treffenden, farblich abgesetzten Kapitelüberschriften weitere überzeugende Haltepunkte im Buch. Eine bemerkenswerte Publikation.

beHindert & verRückt. Worte_Gebärden_Bilder finden

herausgegeben von Eliah Lüthi

Edition assemblage Münster 2020, 239 Seiten | 12€