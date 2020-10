Europäische Online-Konferenz zu COVID 19 und Behinderung

Brüssel/Berlin (kobinet) Das European Disability Forum und die Lebenshilfe laden zu einer Online-Konferenz zum Thema “COVID 19 und Behinderung” am 30. Oktober von 10.30 – 14.30 Uhr ein. Angesichts der massiv steigenden Infektions- und Todeszahlen in vielen Ländern Europas könnte das Thema dieser europäischen Tagung nicht aktueller sein.

"Alle sind eingeladen online teilzunehmen und mehr über die Auswirkungen von COVID 19 auf Menschen mit Behinderung in Europa zu erfahren. Am Ende stehen Empfehlungen für die Gestaltung von nationaler und europäischer Behindertenpolitik. Die Tagung wird in Deutsch und Englisch abgehalten, und es gibt Schriftdolmetschung ebenfalls in Deutsch und Englisch. Außerdem wird die Konferenz mit internationaler Gebärdensprache begleitet", heißt es in der Ankündigung für die Veranstaltung.

