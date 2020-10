Modisch und selbstbewusst

Leipzig (kobinet) Mode ist für Jennifer Sonntag mehr als Kleidung. Die Journalistin und Inklusionsbotschafterin sieht sie als Ausdrucksform ihrer selbst. Sie umgibt sich seit ihrer Erblindung gern mit Dingen, in die sie sich auch "hineinfühlen" kann. Im Vorfeld des heutigen Tag des weißen Stockes hat sie dazu einen Beitrag für das MDR-Fernsehmagazin Selbstbestimmt erstellt.

"Ich werde wirklich oft gefragt, was ich mit Mode am Hut habe, was mich fast beleidigt. Denn warum sollen blinde Menschen oder blinde Frauen sich nicht für Mode interessieren. Bloß weil ich nicht sehen kann, bin ich ja nicht automatisch unsichtbar und ich fühle die Mode ja auch. Meine Szene ist die schwarze Szene. Ich mag Korsagen, ich mag lange Opernhandschuhe, Schleier und Hütchen und schöne Kleider. Ich mische Stile auch sehr gerne. Ich mag Eleganz, die Mode der Zwanziger und Fünfziger Jahre. Aber da möchte ich mich gar nicht so festlegen. Ich habe natürlich ein gutes Kleiderschrankgedächtnis. In meinem Kopf ist der Kleiderschrank so strukturiert, dass ich ihn auf Knopfdruck wiedergeben könnte: Ganz genau erklären könnte ich, wo welches Kleid hängt. Und das muss auch immer wieder ganz genau an der Stelle aufgehängt werden, sonst finde ich es nicht wieder. Und wenn ich eine farbige Strumpfhose habe, dann kriegt die einen Knoten, damit ich Bescheid weiß. Denn sonst ziehe ich die irgendwann an und sie passt überhaupt nicht zum sonstigen Outfit", heißt es in der Ankündigung für den Beitrag von Jennifer Sonntag im MDR-Magazin Selbstbestimmt.

