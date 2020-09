Poster der Woche: Schützt die Freiheit

Bremen (kobinet) "Ein älterer Mann mit ausdrucksstarkem Gesicht blickt ernst in die Kamera. Sein Text: Mein Coming-Out in den 70ern - ein Drama. Schützt die Freiheit, die wir heute haben!" So beschreibt Kassandra Ruhm ihr 39. Poster der Woche aus ihrer Reihe "bunt ist schöner" - eine Poster-Serie über Vielfalt und Inklusion, die sich für Respekt vor unterschiedlichen Lebensweisen einsetzt.

Zur Person schreibt Kassandra Ruhm: "Jochen Fischer, geboren 1938, schwul."

Link zur gesamten Posterreihe von Kassandra Ruhm mit den Hinweisen zur Nutzung der Bilder und der Ausstellung

Link zur Facebookseite von Kassandra Ruhm