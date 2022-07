Kurs einer Sozialverwaltung in Bayern – Heime werden wieder attraktiv!

München (kobinet) In der Struktur der Finanzierungen von Hilfen für Menschen mit Behinderung hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. Das Bundesteilhabegesetz sollte eigentlich eine Reaktion auf die UN Behindertenrechtskonvention sein. Die Finanzierung der „Persönlichen Assistenz“ wird im Art. 19 der Konvention als ein wichtiges Standbein der Teilhabe von Menschen mit Behinderung vorgeschrieben. Wer sich in der bayerischen Landeshauptstadt München in den späten achtziger Jahren für das Arbeitgebermodell als Alternative zur klassischen Behindertenhilfe interessierte und dies für sich als eine Möglichkeit sah ein selbstbestimmtes Leben zu führen, der hatte schon damals mit dem Sozialamt der Landeshauptstadt München immer wieder zu kämpfen. Mittlerweile liegen die Zuständigkeiten beim Bezirk Oberbayern und Menschen mit Behinderung reiben sich nun verwundert die Augen, weil auch hier die obere Beamtenebene einen „restriktiven“ Umgang mit dem Arbeitgebermodell pflegen will.

In einer Sitzung des Sozialausschusses am 2. Juni 2022 des Bezirks Oberbayern äußerte der leitende Beamte der bezirklichen Sozialverwaltung Benedikt Bertenbreiter, dass der Gesetzgeber dem Bezirk auflege sparsam zu wirtschaften. „Falls im Einzelfall die Kosten für den Bezirk nicht mehr tragbar seien, müssen die Menschen mit einem Heimplatz versorgt werden und dann müssen wir Ihnen eine andere Wohnform zuweisen.“ Der Fraktionssprecher „Der Linken“ Professor Klaus Weber reagierte vehement mit einem Zwischenruf. „Ab ins Heim, wer zu teuer ist?“, dieser Zwischenruf verhallte ungehört in dieser Ausschusssitzung.

Die Bezirkstagsfraktion „Die Linke“ hat jetzt eine online Petition und Unterschriftenaktion gegen Bestrebungen des Leiters der bezirklichen Sozialverwaltung Benedikt Bertenbreiter gestartet, der Menschen mit Behinderung einen Heimplatz zuweisen möchte. In der online Petition auf change.org und der Unterschriftenlisten Aktion wird der Bezirkstagspräsident Josef Mederer aufgefordert Menschen mit Behinderung folgende Zusagen zu geben: