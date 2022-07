Hubert Hüppe zu 200 Tage rot-grün-gelb: Viele Worte – keine Taten

Berlin (kobinet) "Außer Spesen nichts gewesen?" Dieser Frage ging kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul am 26. Juni anlässich der Marke von 200 Tagen rot-grün-gelber Regierungskoalition in seinem Kommentar für die kobinet-nachrichten zur Behindertenpolitik nach. Bei verschiedenen Akteur*innen nachgefragt, hat er nun auch ein Statement von Hubert Hüppe, dem Berichterstatter für Menschen mit Behinderungen der Arbeitsgruppe Gesundheit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, zu seiner Einschätzung der ersten 200 Tage bekommen. "Viele Worte - keine Taten", so fasst Hubert Hüppe seine Einschätzung der bisherigen Regierungsarbeit von rot-grün-gelb zusammen.

"Der Koalitionsvertrag der Ampelregierung hat bei Menschen mit Behinderungen viel Hoffnung auf eine inklusivere Gesellschaft geweckt. Ein Schwerpunkt des Vertrages lag auf der Teilhabe am Arbeitsleben im ersten Arbeitsmarkt. So sollen die Budgets für Arbeit und Ausbildung erweitert werden, und Werkstätten für behinderte Menschen sollen stärker für den ersten Arbeitsmarkt qualifizieren. Auch im Bereich der Barrierefreiheit will die neue Regierung vorankommen, und die politische Beteiligung von Menschen mit Behinderungen soll verbessert werden. Wirklich gute Vorsätze. Allerdings ist nach nun rund 200 Regierungstagen Ernüchterung eingekehrt. In keinem Bereich wurde bisher eine Regierungsinitiative gestartet. Der Bundesregierung sind offensichtlich andere Themen wesentlich wichtiger", betonte Hubert Hüppe in seinem Statement für die kobinet-nachrichten.

Ausdruck davon sei die Gastrede von Bundesminister Hubertus Heil auf dem Jahresempfang des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen Jürgen Dusel vom 21. Juni 2022 gewesen. "Bis auf die anstehende Reform der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe hat der Minister nichts Handfestes in Aussicht gestellt, um die Situation von Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Allerdings hat die Ampelkoalition bisher noch kein Gesetz für Menschen mit Behinderungen erarbeitet, geschweige denn in den Bundestag eingebracht. Da, wo bisher in der neuen Legislatur Menschen mit Behinderungen betroffen waren, wurde die Ampelkoalition ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht", betont Hubert Hüppe.

"Nach dem klaren Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Triage vor über einem halben Jahr legten der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und der Bundesjustizminister Marco Buschmann einen Referentenentwurf vor, der den Anliegen möglicherweise von einer Triage-Situation Betroffenen in keinerlei Hinsicht gerecht wird. Die Beteiligung von Betroffenen ist bei diesem Thema bisher höchst unzureichend. Dem Grundsatz 'Nichts über uns ohne uns' wird diese Vorgehensweise nicht gerecht. 'Mehr Fortschritt wagen' sieht anders aus", erklärte Hubert Hüppe.

Für den Bereich Arbeit gäbe es nur die Ankündigung, die Ausgleichsabgabe zu erhöhen. "Bisher gibt es aber die Regelung, dass ein Betrieb statt Arbeitnehmer mit Behinderungen zu beschäftigen, auch Aufträge an Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) erteilen kann. Das entlastet ihn von der Pflicht, eine Ausgleichsabgabe zu zahlen. Bleibt diese Regelung bestehen, entsteht eher ein Konjunkturprogramm für WfbMs, als dass dadurch neue Arbeitsplätze für die Betroffenen entstehen. Vorhandene Instrumente zur Arbeitsmarktförderung für Schwerbehinderte bleiben aufgrund schleppender Umsetzung und grundsätzlicher Mängel wirkungslos. Das zeigt sich am Beispiel des 'Budgets für Ausbildung', welches als Fördermittel vor zweieinhalb Jahren eingeführt wurde, um Menschen mit Behinderungen außerhalb einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen im ersten Arbeitsmarkt eine Berufsausbildung zu ermöglichen. Nach Auskunft der Bundesagentur für Arbeit ist dieses Budget bundesweit seit seiner Einführung unter der Verantwortung von Minister Hubertus Heil gerade einmal von 37 Personen in Anspruch genommen worden. Obwohl die Probleme auf der Hand liegen, bleibt das SPD-geführte Ministerium tatenlos. Statt Sonderwelten aufzubrechen, fordert der Behindertenbeauftragte der SPD-Fraktion, Takis Mehmet Ali, mehr Geld für Werkstätten für behinderte Menschen."

In allen Lebensbereichen - in Kindertagesstätten, Schulen, der beruflichen Bildung, Arbeit, bei der Teilhabe an politischen Entscheidungen oder in der Freizeit – sind nach Ansicht von Hubert Hüppe auf dem Weg in eine inklusive Gesellschaft keine Fortschritte zu erkennen. "Eine Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag zum Thema Inklusion könnte - wenn sie nicht zum Alibi für Nichtstun dient – aus meiner Sicht Fortschritte bringen. Allerdings ist Voraussetzung für einen Erfolg, dass als Sachverständige tatsächlich auch nur Menschen mit Behinderungen und nicht Wohlfahrtsverbände oder Träger von Einrichtungen vertreten sind. Bündnis 90/Die Grünen und die FDP, so hört man, wären für die Einsetzung einer entsprechenden Enquete und hätten dafür auch genug Stimmen im Bundestag. Allerdings wehren sich offensichtlich die SPD und vor allem das Ministerium für Arbeit und Soziales.. Vielleicht auch aus Angst, endlich mehr für tatsächliche Inklusion zu tun", teilte Hubert Hüppe mit.

Link zum Kommentar von kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul zu 200 Tage rot-grün-gelber Regierungskoalition vom 26. Juni 2022

Link zum Statement von Jens Beeck vom 29. Juni 2022 zu 200 Tage rot-grün-gelb