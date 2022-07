Warum bei der Bahn Inklusion nicht funktioniert und ein Premiumkunde vergrault wurde

Kassel (kobinet) Wie die Deutsche Bahn (DB) einen Premiumkunden - mutmaßlich sogar dauerhaft - vergrault hat, was das über das "System Bahn" aussagt und weshalb Inklusion hier nicht funktioniert, damit beschäftigt sich Alexander Drewes in einem Kommentar, den dieser den kobinet-nachrichten zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat.

Kommentar von Alexander Drewes

Wie die Deutsche Bahn (DB) einen Premiumkunden - mutmaßlich sogar dauerhaft - vergrault hat, was das über das "System Bahn" aussagt und weshalb Inklusion hier nicht funktioniert

Ich fahre seit Menschengedenken mit dem Zug, mindestens regelmäßig seit 1974, als ich in eine Fördereinrichtung für sehbehinderte Kinder in Augsburg - wir haben damals in Kempten gewohnt - eingeschult worden bin. Als ich mich dem Erwachsenenalter genähert habe, wurde ich ein - wirklich begeisterter - Nutzer des Systems Bahn, ohne jemals in der Versuchung gewesen zu sein, "Pufferküsser" werden zu wollen.

Zunächst habe ich über Jahrzehnte die BahnCard (BC) 50 First genutzt, von 2016 ab dann die BahnCard 100 First. Während es über die Jahre hinweg eigentlich kein wirklich wesentliches Problem dargestellt hat, dass meine Hör- und Sehbeeinträchtigung immer umfänglicher geworden ist (seit fünf Jahren bin ich taubblind, was aber grundständig jetzt auch kein so massives Problem darstellt; man hatte ja im Zweifel doch ziemlich regelmäßig eine - für Schwerbehinderte mit dem Merkzeichen "B" eine bare Selbstverständlichkeit - kostenfreie Begleitperson mit dabei), fingen meine Schwierigkeiten und mein Dauer-Ärger mit insbesondere DB Service im letzten Jahr an, seitdem ich auch noch dauerhaft im Rollstuhl sitze.

Ich habe die Bahn in summa ungefähr zu 80 bis 90 Prozent beruflich und den Rest privat genutzt. Die berufliche Nutzung - sei es bei Anhörungen in Landtagen oder im Bundestag, bei Prozessvertretungen vor Ober- und Bundesgerichten, bei Meetings, bei denen ein "persönliches Aufschlagen" zweckmäßig bis erforderlich war - konnte ich mit diesem Verkehrssystem - mindestens im Bereich Fernverkehr - weitgehend vergessen.

Für Menschen mit Beeinträchtigungen, insbesondere körperlicher Natur (oder solcher des Hör- oder Sehsinns), hat die DB einen sogenannten Mobilitätsservice eingerichtet. Um denselben nutzen zu können, muss man sich mindestens am Vortag - bis gegen 21 Uhr - bei der Mobilitätsservice-Zentrale gemeldet haben. Das alleine garantiert aber noch keine Mitnahme, der Mobilitätsservice muss nämlich auch verfügbar sein. Nun verfügt die DB allein über mehr als 2.000 Bahnhöfe und darüber hinausgehend über mehr als 3.000 sogenannte Haltepunkte.

Der Fernverkehr ist in weiten Teilen barrierefrei gar nicht nutzbar, weil es systembedingt fast ausschließlich Hocheinstiegsmöglichkeiten gibt, die eine - entweder fahrzeuggebundene oder - wesentlich häufiger - nicht an ein Fahrzeug geknüpfte Einstiegshilfe bedingen. Selbst erstere ist weitgehend nicht selbständig nutzbar, letztere grundsätzlich nicht, man ist folglich zwingend auf von der DB entweder unmittelbar oder mittelbar gestelltes Personal angewiesen. Nach dem Erfahrungsschatz eines knappen dreiviertel Jahres war ich im Februar 2022 soweit, meine Bahncard zu kündigen. Immerhin - man sollte nicht nur meckern - war das Unternehmen bereit, die Kündigung vorfristig anzunehmen.

Weshalb habe ich aber nun gekündigt?

Der Mobilitätsservice ist - abgesehen von Bahnhöfen der Kategorie A - grundsätzlich zeitlich befristet, das heißt es kann bei Weitem - selbst im Kernnetz - eine auch nur ansatzweise vollständige Verfügbarkeit der Verkehre gar nicht garantiert werden.

Das Angebot des Mobilitätservice erstreckt sich über nicht einmal 20 Prozent des Gesamtangebots, das die DB an Bahnhöfen vorhält (naturgemäß gibt es denselben überhaupt nicht an Haltepunkten, da dieselben in aller Regel gar nicht personenbedient betrieben werden).

Die Fahrzeuge sind in aller Regel - und das ist durchaus so gewollt - so konstruiert, dass eine Mitnahme von Betroffenen (zumindest von Rollstuhlnutzenden) lediglich in der 2. Wagenklasse möglich ist, zudem findet dann regelmäßig eine Parzellierung in einer Art und Weise statt, dass der Transport mit Reisenden zum Beispiel mit Familienanschluss (regelmäßig mit kleinen Kindern) vonstatten geht, was ein Arbeiten im Zug faktisch unmöglich macht (abgesehen von der unseligen Angewohnheit der DB, bei Neuanschaffungen mittlerweile weitgehend auf Abteile zu verzichten, in denen allerdings - zugegebenermaßen - Rollstuhlnutzende, denen das Umsetzen nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich ist, auch nicht mitfahren können).

Der Fernverkehr ist - 20 Jahre nach dem Inkrafttreten des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) auf Bundeseben und über zehn Jahre nach dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) - nach wie vor für beeinträchtigte Menschen weitgehend nicht selbständig nutzbar. Die DB verfährt diesem Personenkreis gegenüber in einer Art und Weise des Paternalismus, von der man bei Schaffung der Konzernstruktur im Jahr 1994 ausgegangen war, dass dieselbe längst vergangenen und unseligen Zeiten angehöre.

Juristisch errachtet stellt die Leistungsgewährung der DB uns gegenüber regelmäßig eine Schlecht- bzw. Nichtleistung dar, die zum Schadenersatz berechtigen würden, wenn, ja wenn für die DB nur die normalen gesetzlichen Regelungen gelten würden. Da das Unternehmen massengeschäftlich tätig ist und man den ganzen Ansatz des Mobilitätsservice ohne viel Federlesen unter die Rubrik Diskriminierung fassen kann, könnte man - so die DB denn ein völlig normales Unternehmen wäre - auf Schadenersatz aus Diskriminierung wegen einer Behinderung klagen. Weshalb das nicht geht, ist eigentlich ganz einfach: Das Unternehmen hat sich schon bei Schaffung des BGG 2002 eine gesetzliche Sonderregelung ausbedungen, die - gäbe es nicht das Recht der Europäischen Union - das Unternehmen bis heute von jeglicher Haftung im Diskriminierungsfall beeinträchtigten Menschen gegenüber freistellen würde.

Das Unternehmen möchte also, dass man für eine teilweise gewollt nicht erbrachte Leistung, die es zudem für den hier vorgestellten Personenkreis auch noch kontingentiert und den ansonsten in der 1. Wagenklasse selbstverständlichen Service (für den man immerhin einen weiteren Aufpreis von 10 Prozent über die 50 Prozent, die die 1. Klasse sowieso schon teurer ist als die 2. Klasse) teilweise bewusst nicht bietet, trotzdem den vollen Preis von knapp 700 Euro monatlich für eine Bahncard 100 First bezahlt, also über die normale steuerliche Abschreibungszeit einen Mittelklassewagen der deutlich gehobenen Kategorie?

Auch der Umgang mit - regelhaft berechtigter - Kritik zeugt davon, dass die DB, was das Thema Service betrifft, irgendwann in den 1970er Jahren stehengeblieben sein muss, ansonsten wird einem schlichtweg nicht gewahr, weshalb der damals für uns vorherrschende Terminus des "Beförderungsfalles" (von Kunde will ich hier überhaupt nicht schreiben) für die Leistungserbringung des Unternehmens heutzutage eher einen Euphemismus darstellt.

Die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) mochte den Umstand, dass beeinträchtigte Menschen die Deutsche Bahn nicht nutzen können, wenn sie Spontanfahrten unternehmen wollen und hinsichtlich der weiteren Beschränkungen, nicht mehr hinnehmen und hat die DB zwischenzeitlich diesbezüglich verklagt. Gott sei Dank, kann man nur sagen.