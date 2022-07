IGEL-Podcast: 3 Gründe warum die Rehab ein voller Erfolg war

Bad Segeberg / Karlsruhe (kobinet) "3 Gründe warum die Rehab in Karlsruhe ein voller Erfolg war", so lautet der Titel der 70. Ausgabe des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Der Macher des IGEL-Podcast Sascha Lang sprach dabei mit Annika Gehrmeyer von der Rehab-Messe.

"Lange war es ruhig im Messebereich, dies bedingt durch die Pandemie. Vom 23.06 - 25.06 fand die 21. Ausgabe der Rehab in Karlsruhe statt. Die Rehab war im Mai und Juni Partner vom IGEL Podcast. Wir wollen in dieser Episode zurückblicken auf die erste After-Corona Messe. Und es gibt 3 Gründe warum wir definitiv sagen dürfen: die Rehab 2022 war ein voller Erfolg. Annika Gehrmeyer schlüsselt die Gründe auf. Eindrücke gibt es unter anderem auf der Seite: www.rehab-karlsruhe.com und bei #REHAB2022", heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast mit dem REHAB-Rückblick.

Link zum IGEL-Podcast zur REHAB 2022

Link zu den bisherigen Ausgaben des IGEL-Podcast