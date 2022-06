Hotline zum Persönlichen Budget und Budget für Arbeit mit neuer Telefonnummer

Berlin (kobinet) Die Hotline zum Persönlichen Budget und Budget für Arbeit der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) hat eine neue Telefonnummer bekommen. "Bitte kommuniziert nur noch diese Telefonnummer 030 - 235 935 190, unter der das bundesweite Beratungstelefon zukünftig nur noch erreichbar ist, und ändert diese in euren Signaturen oder auf euren Internetseiten", so der Appell der ISL.

Über die nunmehr seit 15 Jahren bestehende Hotline können sich behinderte Menschen, ihre Angehörigen und Interessierte durch ausnahmslos behinderte Berater*innen über die Leistungsform des Persönlichen Budgets und des Budgets für Arbeit informieren lassen.

"Bei dem Persönlichen Budget nach § 29 SGB IX handelt es sich nicht um eine eigene oder zusätzliche Leistung, sondern nur um eine alternative Form der Leistungserbringung. Das Geld für eine Leistung in der Behindertenhilfe bekommen damit nicht mehr die Leistungserbringer, wie zum Beispiel die Pflegedienste, sondern die behinderte Person selbst. Natürlich müssen dann eine Menge organisatorischer Aufgaben von der behinderten Person bewältigt werden. Das betrifft zum Beispiel die korrekte Anmeldung der Arbeitsverhältnisse und die Nachweiserbringung der Finanzmittel für die Kostenträger. Und genau hierfür dient das Beratungstelefon mit der neuen Telefonnummer", heißt es vonseiten der ISL zu dem Beratungsangebot.

Mehr Informationen zu Beratungszeiten, möglichen Beratungsfragen und schriftlichen Kontakt findet man unter dem folgendem Link:

Beratungshotline Persönliches Budget und Budget für Arbeit der ISL