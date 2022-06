Köln (kobinet) "Werkstätten: Wir wollen mehr Wertschätzung und besseren Lohn", so lautet der Titel der aktuellen Ausgabe des Podcast Echt behindert! der Deutschen Welle. "Eigentlich sollen die Werkstätten für behinderte Menschen diese für den ersten Arbeitsmarkt fit machen. Doch wer einmal hier arbeitet, kommt schwer wieder weg und schlecht bezahlt ist das Ganze auch noch", heißt es in der Ankündigung des knapp 30minütigen Podcast.

"Diesmal in 'Echt behindert!' zu Gast ist Laura Loscheider. Sie stammt aus Köln und arbeitet in einer solchen Werkstatt. Außerdem war sie vor kurzem Kandidatin für den NRW Landtag. Wir sprechen über ihre Ausbildung, ihren beruflichen Werdegang, ihre Versuche eine reguläre Arbeit zu bekommen und ihr politisches Engagement", heißt es in der Ankündigung des von Matthias Klaus moderierten Podcastfolge.

Link zum aktuellen Podcast Echt behindert!

Link zu den bisher erschienenen Echt behindert-Podcasts