Finale mit inklusivem Echo

BERLIN (kobinet) Die Special Olympics Nationalen Spiele Berlin 2022 sind mit einer ausgelassenen inklusiven Party bei Live-Musik und einem beeindruckenden Feuerwerk vor dem Brandenburger Tor in Berlin zu Ende gegangen.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas würdigte zu Beginn der Abschlussfeier die Special Olympics Athletinnen und Athleten mit den Worten: „Herzlichen Glückwunsch zu Ihren Erfolgen. Sie können alle verdammt stolz auf sich sein.“ Sie richtete zugleich die herzlichen Grüße des Bundestages aus, der, wie sie sagte, „gleich nebenan all‘ Ihre Leistungen verfolgt hat.“

„Jeder, der heute hier am Brandenburger Tor in Berlin steht, ist eine Siegerin oder ein Sieger. Wenn ihr an euch glaubt, könnt ihr alles schaffen“, sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und sprach vor 10.000 Besucherinnen und Besuchern die Abschlussformel: „Hiermit erkläre ich die Spiele für beendet.“ Auch Giffey freut sich bereits auf das Wiedersehen im nächsten Jahr.

Zuvor war bereits die Flagge eingeholt worden, um sie an die Ausrichter der kommenden Nationalen Spiele, der Special Olympics Winterspiele 2024 in Thüringen, zu übergeben. Claudia Emmanuela Santoso begleitete die Zeremonie mit der Special Olympics Hymne. „Ich gewinn – auch wenn ich letzter, erster oder zweiter bin“.

Zahlreiche Showelemente wie die „Walking Acts“ (Artisten auf Stelzen) DJs sowie Musikerinnen und Musiker aus dem inklusiven Bereich rundeten die Abschlussfeier in einer rauschenden Party ab. Das Feuerwerk setzte der großen Feier einen bunten Schlusspunkt.