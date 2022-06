Sofia Isari ist neue Präsidentin der Europäischen Union der Gehörlosen

Berlin (kobinet) Zwei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie fand die Mitgliederversammlung der Europäischen Union der Gehörlosen (EUD) vom 26. bis zum 28. Mai 2022 endlich vor Ort in Marseille (Frankreich) statt. Helmut Vogel vertrat als Präsident den Deutschen Gehörlosen-Bund und nahm an der dreitägigen Mitgliederversammlung mit Delegierten aus 29 nationalen Gehörlosenverbänden teil. Sofia Isari wurde dabei zur neuen Präsidentin der Europäischen Union der Gehörlosen gewählt, wie es in einem Bericht des Deutschen Gehörlosen-Bunds heißt.

Link zum vollständige Bericht

Auf YouTube der DGB-Film 31/2022 hochgeladen, in dem Helmut Vogel und Daniel Büter aus Marseille berichten

Link zum YouTube Video