Filmstart: Schmetterlinge im Ohr am 16. Juni

Berlin (kobinet) Am 16. Juni startet die französische Komödie SCHMETTERLINGE IM OHR bundesweit in den Kinos. Zudem kommt Regisseur und Hauptdarsteller Pascal Elbé für eine Premierentour nach Deutschland. U.a. in Berlin wird Pascal Elbé seinen Film persönlich vorstellen. SCHMETTERLINGE IM OHR behandelt auf humorvolle Weise das viel zu häufg unsichtbare, jedoch wichtige Thema, Schwerhörigkeit und rückt es ein Stück mehr ins gesellschaftliche Bewusstsein.

Die Premieren in Anwesenheit des Regisseurs finden in Berlin am 15. Juni im Kino in der Kulturbrauerei und im Open Air Kulturforum am Potsdamer Platz statt. Hier geht's zum Kartenvorverkauf:

- Kino in der Kulturbrauerei: https://www.cinestar.de/berlin-kino-in-der-kulturbrauerei/veranstaltung-publikumspremiere-schmetterlinge-im-ohr-in-anwesenheit-des-regisseurs-pascal-elbe

- Kulturforum am Potsdamer Platz: https://www.yorck.de/filme/schmetterlinge-im-ohr

- Achtung: Die Premiere im Filmtheater am Friedrichshain fällt weg! Zudem läuft der Film in Berlin im Kino Toni am 18. Juni um 16:00 Uhr mit erweiterten Untertiteln! Änderungen vorbehalten. Bitte informieren Sie sich für die genaue Uhrzeit auf der Kino-Website.

Das Kino Central spielt den Film in OmU-Fassung und es gibt eine Hörschleife.

Spannende Hintergrundinfos zum Film, alle teilnehmenden Kinos und Infos zur Premierentour finden Sie demnächst auf www.schmetterlinge-im-ohr.de, auf www.facebook.com/schmetterlingeimohr und www.instagram.com/schmetterlingeimohr/.

Der Film ist über die App GRETA verfügbar. Die Hörverstärkung von SCHMETTERLINGE IM OHR kann über Audio-Streamer / Bluetooth von der App GRETA direkt auf das Hörgerät übertragen werden. www.gretaundstarks.de/greta/movie/1104