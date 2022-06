Fünf Jahre Gefängnis für Vergewaltigungen in Werkstatt für behinderte Menschen

Neu-Ulm (kobinet) Wie wichtig ein konsequenter Gewaltschutz und eine entsprechende Verfolgung von Straftaten in der Behindertenhilfe ist, zeigt auf's Neue ein aktueller Fall aus einer Behindertenwerkstatt aus dem Kreis Neu-Ulm. Im Prozess wegen einer Vergewaltigung und Misshandlungen von Menschen in einer Behindertenwerkstatt im Kreis Neu-Ulm ist der Angeklagte am 1. Juni zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden, wie der Südwestrundfunk in seinem Online-Angebot auf SWR AKTUELL berichtet.

"Wie ein Sprecher des Landgerichts Memmingen weiter mitteilte, sah es das Gericht als erwiesen an, dass sich der frühere Mitarbeiter der Behindertenwerkstatt rund 40 Mal an Menschen vergangen hat, die in der Einrichtung im Kreis Neu-Ulm lebten beziehungsweise arbeiteten", heißt es in dem Bericht weiter.

Link zum Bericht in SWR AKTUELL

Dies wirft sich natürlich auch die Frage auf, wie es dazu kommen konnte, dass der frühere Mitarbeiter überhaupt so viele Taten in der Werkstatt für behinderte Menschen verüben konnte, ohne dass dem frühzeitig Einhalt geboten wurde.

Das Thema Gewaltschutz spielte auch bei den Inklusionstagen am 31. Mai und 1. Juni eine wichtige Rolle. In Deutschland leben derzeit rund 200.000 erwachsene Menschen mit Behinderungen in Wohneinrichtungen. Rund 330.000 Menschen sind in Werkstätten für behinderte Menschen beschäftigt. Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung Jürgen Dusel hat sich dabei u.a. für einen konsequenten Gewaltschutz bei Angeboten der Behindertenhilfe stark gemacht und auf seine gemeinsam mit der Monitoringstelle UN-Behindertenrechtskonvention beim Deutschen Institut für Menschenrechte erarbeiteten Handlungsempfehlungen zum Gewaltschutz hingewiesen.

Link zu den Publikationen des Bundesbehindertenbeauftragten mit den Handlungsempfehlungen in verschiedenen Formaten