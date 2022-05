Inklusionstage beginnen heute

Berlin (kobinet) "Die Inklusionstage stehen in diesem Jahr unter dem Motto 'WOHNEN barrierefrei - selbstbestimmt - zeitgemäß'. In spannenden Gesprächs- und Diskussionsrunden sowie kurzen und kompakten Seminaren findet vor Ort und online ein Austausch zum barrierefreien und teilhabeorientierten Wohnen statt." So heißt es in der Ankündigung der diesjährigen Inklusionstage, die heute am 31. Mai von 10:30 bis 17:30 Uhr und am 1. Juni von 10:00 bis 15:00 Uhr in Berlin und online stattfinden.

