Zwei Jahre Budget für Ausbildung – Was wir wissen und was nicht

Heidelberg (kobinet) In Vorbereitung auf eine im Jahr 2023 geplante empirische Studie zur Umsetzung des Budgets für Ausbildung im Rahmen des interdisziplinären Forschungsprojekts "Zugänglichkeit. Partizipation. Inklusion. Nachhaltige Teilhabe an Arbeit durch Recht (ZIP – NaTAR)“ nehmen die beiden Autorinnen Dr. Tonia Rambausek-Haß und Lea Mattern von der Humboldt-Universität zu Berlin in ihrem Beitrag für das Diskussionsforum Rehabilitations- und Teilhaberecht eine Auswertung einschlägiger Literatur und verfügbarer Daten vor.

Link zum Beitrag