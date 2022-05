tagesschau Zukunfts-Podcast: Mal angenommen, Deutschland ist barrierefrei

Berlin (kobinet) "Mal angenommen, Deutschland ist barrierefrei", mit diesem Gedankenspiel, aber auch der derzeit realen Situation behinderter Menschen beschäftigt sich der aktuelle tagesschau-Zukunfts-Podcast. Zu Wort kommen in dem 26minütigen Podcast u.a. die Sprecher*innen der LIGA Selbstvertretung Dr. Sigrid Arnade und Ottmar Miles-Paul. Veröffentlicht wurde der Podcast am Welttag der Barrierefreiheit (Global Accessibility Awareness Day), der traditionell am 3. Donnerstag im Mai begangen wird.

"Mal angenommen, Deutschland ist barrierefrei. Wie sehen unsere Städte aus? Lernen alle zusammen statt in extra Förderschulen? Gibt es mehr Chefinnen und Chefs mit Behinderung? Ein Gedankenexperiment", heißt es in der Ankündigung des Podcasts.

Link zum tagesschau-Zukunfts-Podcast vom 19. Mai 2022