Sommer auf dem Spielplatz für alle

Hannover (kobinet) "Jamie hat Grund zum Strahlen: Auf dem neuen Spielplatz in Hannover kann er endlich mit dem Rollstuhl an die Seilbahn-Rampe heranfahren und so gemeinsam mit seinen Freund*innen spielen. Die Initiative 'Stück zum Glück' der Aktion Mensch, Procter & Gamble und REWE hat bereits mehr als 30 Spielplätze inklusiv gestaltet", heißt es im aktuellen Newsletter der Aktion Mensch.

Und weiter heißt es zum neuen inklusiven Spielplatz: "Grund zur Freude für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung in Hannover: Ein neuer inklusiver Spielplatz am Haus der Jugend ermöglicht seit Neustem ein gleichberechtigtes Miteinander aller Kinder, Jugendlichen und ihrer Familien. Umgesetzt wurde der Spielplatz von der Spendenaktion 'Stück zum Glück', einer gemeinsamen deutschlandweiten Initiative von Procter & Gamble (P&G), REWE und der Aktion Mensch."

Link zum Bericht über den Spielplatz