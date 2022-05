Protestaktion am 7. Mai in München

München (kobinet) Am Samstag, den 7.Mai, findet ab 14:00 Uhr auf dem Marienplatz in München der Randgruppenkrawall-Behindertenprotest statt. Der Protest soll nicht nur ein Zeichen in Bayern, sondern auch ein Signal für ganz Deutschland senden. Die Veranstaltenden sprechen unter anderem über die ausbleibende Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und über die staatlichen und rechtlichen Strukturen, die noch immer ein selbstbestimmtes und barrierefreies Leben verhindern, wie es in der Ankündigung heißt.

"Die UN-Behindertenrechtskonvention ist ein völkerrechtlich bindender Vertrag, den Deutschland unterzeichnet, aber nicht umgesetzt hat. Er ist also geltendes RECHT! Was nützen uns die schönsten Gesetze, wenn sich niemand daran hält?“ fragt Patricia Koller, Vorsitzende des Behindertenverband Bayern e.V. Unterstützt wird der Protest alljährlich von Aktivist*innen aus ganz Deutschland, Politiker*innen verschiedener Parteien und lokalen Initiativen. Unter anderem haben Henrike Hahn von den Grünen, Abgeordnete des Europaparlaments, und Julika Sandt, Landtagsabgeordnete der FDP, fest zugesagt, die Demonstration mit einer Rede zu unterstützen, wie es in der Ankündigung der Protestaktion heißt.

Mit dem Marienplatz habe die Organisatorin des Randgruppenkrawalls einen Veranstaltungsort ausgewählt, der barrierefrei erreichbar ist. Am Marienplatz gibt es zudem behindertengerechte Toiletten.

Link zu weiteren Infos zur geplanten Aktion am 7. Mai in München