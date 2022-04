IGEL-Podcast mit guten Nachrichten zur Persönlichen Zukunftsplanung

Bad Segeberg / Kassel (kobinet) Eine gemeinsame Online-Veranstaltung des Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung mit dem Projekt "Gute Nachrichten zur Inklusion“ des NETZWERK ARTIKEL 3 wurde zusammen mit dem Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, am 7. April aufgezeichnet und nun in der 58. Episode des Podcast veröffentlicht. Unter dem Motto "Ist die Zukunft geplant, ist dies eine gute Nachricht zur Inklusion" geht es dabei um gute Nachrichten zur Persönlichen Zukunftsplanung und was diese gerade auch für behinderte Menschen bewirken kann.

"Seine Zukunft planen ist nicht nur wichtig für Menschen ohne Behinderung. Gerade Menschen mit Behinderung wünschen sich oft einen anderen Weg, wie den, der für sie eingeschlagen wurde. Denn zuerst beginnen oft diese Wege durch den Einfluss Dritter. Mit der Persönlichen Zukunftsplanung beginnt allerdings der große Schritt zur Selbstbestimmung. Das Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung ist hier sehr wichtig. Regelmäßig trifft sich das Netzwerk und bespricht wichtige Themen und motiviert Menschen dazu, ihre Zukunftsplanung selber in die Hand zu nehmen. Das war für Ottmar Miles-Paul vom Projekt 'Gute Nachrichten zur Inklusion' und Sascha Lang vom IGEL Podcast eine willkommene Einladung, als wir am 7.4.2022 bei solche einem Treffen dabei sein durften und dies als Podcast produzieren durften. 'Herzerfüllend', 'kurzweilig, spannend und motivierend. Einfach selber reinhören: so geht Selbstbestimmung und so geht Persönliche Zukunftsplanung", heißt es in der Ankündigung der 58. Episode des IGEL-Podcast.

Link zum Podcast zu guten Nachrichten zur Persönlichen Zukunftsplanung

Link zu Infos zum Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung

Link zu den bisher erschienenen IGEL-Podcasts

Link zu den guten Nachrichten zur Inklusion