Die Welt ist bunter als man denkt

Kniebis (kobinet) Die Welt ist zuweilen bunter als man denkt. So ging es zumindest Susanne Göbel, die den kobinet-nachrichten ein Bild von gelben Gänseblümchen als Ostergruß zugesandt hat. Bisher waren ihr nur die gelb-weißen Gänseblümchen bekannt. Am Waldrand in Kniebis im Nordschwarzwald hat sie nun aber einige gelbe Gänseblümchen entdeckt.

Für Susanne Göbel ist ihre erstmalige Entdeckung der gelben Gänseblümchen ein weiterer Grund, den Blick verstärkt darauf zu richten, wie bunt und vielfältig unsere Welt ist und deren Vielfalt zu fördern.