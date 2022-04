Landes-Arbeits-Gemeinschaft Frauen-Beauftragte in Sachsen-Anhalt gegründet

Wernigerode (kobinet) Am 7. April fand in Wernigerode die Gründung der LAG Frauen-Beauftragte in Sachsen-Anhalt statt. Fünf Frauen-Beauftragte aus Werkstätten wurden dabei in den Vorstand der neugegründeten Landesarbeitsgemeinschaft gewählt. Die LAG-Gründung fand im Rahmen der Mitglieder-Versammlung der LAG Werkstatträte Sachsen-Anhalt statt, die ihre Kolleginnen auch weiterhin unterstützen werden. Martina Dammaschke, Frauen-Beauftragte und Vorstandsfrau des Bundesnetzwerks der Frauen-Beauftragten in Einrichtungen – Starke.Frauen.Machen. e. V., gratulierte in ihrem Grußwort und sicherte den Frauen-Beauftragten die Unterstützung des Bundesnetzwerks zu.

Erste Schritte in der Vernetzung der Frauen-Beauftragten in Sachsen-Anhalt gab es bereits zuvor auf dem bundesweiten Treffen der Frauen-Beauftragten, bei dem es ebenfalls um die Vernetzung in den Bundes-Ländern ging. Ricarda Kluge vom Weibernetz-Projekt zum Aufbau des Bundesnetzwerks der Frauen-Beauftragten freut sich daher: "Es ist ein wichtiger Schritt für die Stärkung der Frauen-Beauftragten in Sachsen-Anhalt. Toll, dass es so kurz nach unserem Treffen direkt mit der Gründung der LAG geklappt hat! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Frauen.“

Am Rande der Veranstaltung gab es noch Gelegenheit, die Kontaktdaten der Frauen-Beauftragten auszutauschen, um sich weiter zu vernetzen und auszutauschen. Weitere Treffen der Frauen-Beauftragten sind schon in Planung. Dabei unterstützt auch Nicole Franke vom Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt. Sie machte den Frauen-Beauftragten Mut für ihre wichtige Aufgabe und begrüßte sie herzlich unter dem "bunten Regenschirm des Landesfrauenrats“.