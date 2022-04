EKD-Fachforum ‘Inklusive Kirche gestalten

Berlin (kobinet) "Weil Inklusion Freude macht … Mit dem neuen Orientierungsrahmen der EKD und der Diakonie Deutschland Aktionspläne entwickeln", so lautet der Titel einer Veranstaltung des Fachforum der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) "Inklusive Kirche gestalten", das am 30. und 31. Mai 2022 in der Evangelischen Bildungsstätte auf Schwanenwerder in Berlin stattfindet.

Link zur Einladung und zur Anmeldung