IGEL-Podcast: Führungskraft mit Behinderung – und wie das geht

Bad Segeberg (kobinet) Um das Thema "Führungskraft mit Behinderung - und wie das geht" geht es in der aktuellen Ausgabe des IGEL-Podcast. Der Inklusator Sasche Lang vom Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) sprach dabei mit Karen Schallert. Sie war selber jahrelang Führungskraft und unterstützt jetzt mit ihrem Coaching Menschen mit Behinderung.

"Im Gesellschaftsbild steht die Führungskraft makellos da! Powermäßig, keine Schwächen, extrem belastbar und unkaputtbar! Dass dem nicht so ist, das wissen wir alle und doch wird durch dieses Bild Menschen mit Behinderung oft die Fähigkeit, eine Führungskraft zu sein, abgesprochen. Wir unterhalten uns in dieser Episode mit Karen Schallert. Sie war selber jahrelang Führungskraft und unterstützt jetzt mit ihrem Coaching Menschen mit Behinderung, die eine Führungsposition übernehmen möchten", heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast von Sascha Lang.

