100.000 Euro Bahnchallenge

Berlin (kobinet) Kay Macquarrie bereitet eine Aktion vor, die sich gegen Barrieren bei der Bahn richtet und zugleich die Solidarität mit behinderten Menschen der Ukraine unterstützt. Bei einem Besuch am Wedding beantwortet er heute Fragen des Berliner kobinet-Korrspondenten.

kobinet: Am 5. April startet die 100.00 Euro Challenge. Wie laufen die Vorbereitungen?

Kay Macqarrie: Wir bringen uns in Position! Im wöchentlichen EspressoTalk - einem 15-minütigen Kurztreffen - tauschen wir uns aus. Meist hören wir einen Impuls über Dinge, die mensch mit Behinderung in der Bahn so erleben kann. Und dann tauschen wir uns zum Beispiel über “garantierte” Barrieren aus. Das sind dann Zeiten, Strecken oder Züge, bei denen einem mit hoher Wahrscheinlichkeit Barrieren begegnen. Zuletzt waren die Impulsgeberinnen die Journalistin Sandra Olbrich und die Klimaaktivistin Cécile Lecomte.

Hier geht es zur Website unserer wöchentlichen Onlinetreffen: https://barrierefreiebahn.de/treffen-jeden-mittwoch/ und hier geht es zum Video unseres letzten Austausches: https://www.loom.com/share/45a9240e0d1d41c098510171038b0b97?t=0

kobinet: Die Eisenbahner werden gelobt für ihren Einsatz, Kriegsflüchtlinge in Sicherheit und Hilfsgüter in die Ukraine zu bringen. Ist es richtig, jetzt die Bahn "abzuzocken"?

Kay Macqarrie: Absolut richtig, die Eisenbahn und viele Akteurinnen aus diesem Dunstkreis machen unglaublich viel, um ukrainischen Menschen und Kriegsflüchtlingen mit und ohne Behinderung zu helfen. Insbesondere die Cargo Bahnvorständin Sigrid Nikutta setzt sich dafür sehr sichtbar ein.

Das finden wir toll und unterstützen das ausdrücklich. Der Krieg ist grausam. Unabhängig davon ist die Frage des vermeintlich guten Zeitpunktes natürlich nicht einfach. Die wohl ehrliche Standardantwort ist, dass es für echte Maßnahmen zur Barrierefreiheit irgendwie immer der falsche Zeitpunkt zu sein scheint.

Die Wahrheit ist auch: Wir erleichtern es Menschen, die tagtäglich Barrieren erfahren, diese auch zu melden und Schadensersatz einzufordern - und das nicht nur bei verhältnismäßig lapidaren Verspätungen, sondern auch bei oft krassen Barrieren. Da geht es nicht um eine Scheibe Schwarzbrot mit Käse, sondern um die Frage: Komme ich hier mit oder muss ich draußen bleiben?

Wir wollen in erster Linie kein Geld von der Bahn. Wir wollen barrierefrei und inklusiv reisen, so wie alle anderen auch und wir machen diesen Wunsch durch die 100.000 Euro Bahnchallenge sichtbar. Von den 100.000 Euro werden mindestens 10.000 Euro an eine Organisation gespendet, die ukrainischen Flüchtlingen mit Behinderung hilft.

Und jede*r kann selbst entscheiden, welche Höhe des Entschädigungsbetrags gespendet wird. Bei der Eingabe der Barriere auf RefundRebel wird es ein Eingabefeld geben, um einen Teil oder den ganzen Betrag zu spenden. Am Ende könnten so 100.000 Euro für die Ukraine zusammenkommen.

kobinet: Wie stehts im Dialog mit den Verantwortlichen des Unternehmens im "Programmbegleitenden Beirat der Deutschen Bahn"?

Kay Macqarrie: Die Bahn hat sich bei uns nicht gemeldet. Wir informieren sie immer wieder und stellen auch Fragen auf Twitter. Doch die Verbindung ist derzeit sehr einseitig. Wir hoffen auf Austausch und Dialog, um gemeinsam echte und nachhaltige Barrierefreiheit auf die Schiene zu bringen. Da ist noch Luft nach oben.