Günzburg (kobinet) Krimis, Kinderbücher oder Klassiker gibt es in der Stadtbücherei Günzburg jetzt in Leichter Sprache. Davon profitieren Menschen mit Behinderung, Demenzerkrankte und Personen, die Deutsch lernen möchten. Darauf weist die Aktion Mensch in ihrem neuesten Newsletter hin.

Für die Aktion Mensch ist dies ein tolles Beispiel dafür, dass mit Hilfe ihres Förderprogramms #1barriereweniger mehr Teilhabe in der Freizeit ermöglicht wird.