Wahl-O-Mat zum 1. Mal auch in Gebärdensprache

Berlin (kobinet) "Premiere: Den Wahl-O-Mat gibt es jetzt zum 1. Mal auch in Gebärdensprache! Für die Wahl im Saarland wurden alle Thesen in Deutsche Gebärdensprache übersetzt. Auch vorlesen lassen kann man sich die Thesen (per Klick jeweils unten rechts auf der Seite)." Das teilt die Bundesfachstelle Barrierefreiheit via Twitter anlässlich der heutigen Landtagswahl im Saarland mit.

Link zum Wahl-O-Mat zur Landtagswahl im Saarland

"Diese Neuerung beim Wahl-O-Mat beruht auf einem Schlichtungsverfahren, dass der Deutsche Gehörlosen-Bund @gehoerlosenbund angestrebt hat. Die Schlichtungsstelle BGG hat das Verfahren erfolgreich durchgeführt. Die Bundesfachstelle war als Sachverständige beteiligt", heißt es in einem zweiten Tweet der Bundesfachstelle Barrierefreiheit zum Hintergrund für die Neuerungen beim Wahl-O-Mat.

Link zu den Mitteilungen der Bundesfachstelle Barrierefreiheit via Twitter