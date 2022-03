IGEL-Podcast zum Thema Neid unter Behinderten

Bad Segeberg (kobinet) Mit dem Thema Neid unter behinderten Menschen beschäftigt sich der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, in der neuesten Ausgabe des Podcast. Damit will er u.a. dazu anregen, darüber nachzudenken, ob Neid unter behinderten Menschen wirklich nötig ist.

"Neid wird wie folgt beschrieben: 'Empfindung, Haltung, bei der jemand einem anderen einen Erfolg oder einen Besitz nicht gönnt oder Gleiches besitzen möchte'. Ein weitverbreitetes Empfinden in unserer Gesellschaft. Dass die Welt der Menschen mit Behinderung auch ein Abbild unserer Gesellschaft ist, beweist die Tatsache, dass auch unter uns Menschen mit Behinderung Missgunst und Neid keine Seltenheit sind. Warum das so ist, das werde ich in meiner Episode nicht ergründen, darauf habe ich keine Antwort, was ich aber darüber denke, das hört ihr in dieser Episode. Viel Spaß dabei und vielleicht regt es den einen oder anderen mit oder ohne Behinderung an, darüber nachzudenken ob Neid wirklich notwendig ist". So heißt es in der Ankündigung der neuesten Ausgabe des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Ausgabe des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast