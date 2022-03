Bonn (kobinet) Am 27. März findet die erste Landtagswahl in diesem Jahr im Saarland statt. Bei Wahlen können Menschen mit Behinderung mitbestimmen. Sie haben bestimmte Rechte und bekommen Hilfe beim Wählen, wenn sie das wollen. In einem Artikel bietet der Familienratgeber der Aktion Mensch dazu wichtige Informationen zum Thema Wahlen für Menschen mit Behinderung.

Link zum Bericht des Familienratgebers

Link zu Informationen des Familienratgebrs in Leichter Sprache