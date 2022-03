IGEL-Podcast: Movao, die Online Community für Amputierte

Bad Segeberg (kobinet) "Gemeinsam stärker als allein - Movao, die Online Community für Amputierte". So lautet der Titel der 52. Episode des IGEL-Podcat (Inklusion Ganz Einfach Leben, die nun online ist. Der Inklusator und Macher des Podcast Sascha Lang sprach dabei mit Berinike Bensemann über die Hintergründe und Inhalte der Online-Community für Amputierte.

"Movao – Die Online Community für Amputierte. Movao, das steht für Move as one. Gemeinsam etwas bewegen, als Gemeinschaft wachsen. Das ist die Vision der Community Plattform. Unter movao.community können sich Amputierte registrieren und zusammenkommen, um sich gegenseitig zu helfen und Erfahrungen auszutauschen. Die Plattform bietet Zugang zu informativen und unterhaltsamen Inhalten und ein Forum für Fragen. Sie schafft einen sicheren Raum und erleichtert die Kontaktaufnahme zu Gleichgesinnten. Mit Berinike Bensemann gehen wir auf die Inhalte und die Vorteile der Plattform ein und erläutern auch ihren internationalen Charakter." So heißt es in der Ankündigung der 52. Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Podcast-Ausgabe

Link zu allen bisher erschienen IGEL-Podcasts