Tipps für Umgang mit psychischen Belastungen durch Ukraine Krieg

Berlin (kobinet) Der Allgemeine Blinden- und Sehbehindertenverband Berlin (ABSV) hat Tipps für den Umgang mit der psychischen Belastung durch den Ukraine Krieg veröffentlicht.

"Der Krieg in der Ukraine stellt für viele Menschen eine große psychische Belastung dar. Die Flut an Informationen über den Verlauf und mögliche Folgen des Krieges lösen Ängste und Sorgen aus. Viele verspüren in dieser Situation Gefühle von Ohnmacht, Hilfslosigkeit, Wut und Trauer. Erinnerungen an eigene belastende Erfahrungen oder Kriegserlebnisse können jetzt auftauchen. Umso wichtiger ist es jetzt, besonders achtsam mit sich selbst umzugehen", heiße es auf der Internetseite des ABSV mit den Tipps.

Link zu den Tipps des ABSV