Video zu Hilfsaktion des Martinsclub für ukrainische Flüchtlinge

Lublin, Polen / Bremen (kobinet) Die Kolleg*innen des Martinsclub aus Bremen sind an der polnisch/ukrainischen Grenze aktiv und organisieren Evakuierungen für Menschen mit Behinderung nach Deutschland. Gesucht sind derzeit barrierefreie Transportmöglichkeiten und Unterbringungen, die auch für Rollstuhlfahrer*innen zugänglich sind. Darauf weist der Verein mit einer Lagebeschreibung mittels eines Video über die Situation vor Ort auf Facebook hin.

"Wenn ihr in der Lage seid zu unterstützen, schreibt bitte an [email protected]. Dieser Aufruf richtet sich in erster Linie an Vereine, Organisationen und ähnliche Institutionen, die in der Behindertenhilfe tätig sind. In der Krisensituation sind vor allem professionelle Hilfe und Fachwissen gefragt. Bitte teilt diesen Beitrag", heißt es vonseiten des Martinsclub auf Facebook.

Link zum Video und zur Facebook-Nachricht des Martinsclub

Link zum kobinet-Bericht über den Aufruf des Martinclub vom 13. März 2022